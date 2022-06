Rath Yatra 2022: 81 Govt Officers Appointed As Executive Magistrates In Puri To Maintain Law & Order

Bhubaneswar: The Odisha Government on Saturday appointed a total of 81 officers as Executive Magistrate in Puri district for maintenance of law and order situation for a period of 15 days during the ensuing world-famous Rath Yatra 2022.

According to a notification issued by the Revenue And Disaster Management Department, the government officials have been appointed as Executive Magistrate in Puri district for maintenance of law and order situation from 29.06.2022 to 13.07.2022 during Rath Yatra 2022.

Following are the govt officers given the new task:

SI. No. Name Designation Place of Posting 1 Pratap Ch. Beura, OAS Sub-Collector Cuttack 2 Shanti Swarup Mishra, OAS Tahasildar Kishor Nagar, Angul 3 Sunil Ku. Meher, OAS BDO Jharbandha 4 Sampad Kumar DaIai,OAS A.O.,RPRC Bhubaneswar 5 Ashish Kumar Bhoi,OAS BDO Mathili 6 Chandrakant MaIIick,OAS Tahasildar Raurkela 7 Tapas Ranjan DehrIry,OAS Tahasildar Patna,Keonjhar 8 Nitish Tripathy,OAS Tahasildar Purusottampur 9 Manmath Ku. Nayak,OAS Tahasildar TaIcher,AnguI 10 Parthasarathi Hansdah,OAS Tahasildar Khandapada 11 Ashok Ku. Majhi ,OAS Tahasildar Vyasanagar 12 Khitish Behera,OAS Tahasildar Dampara,Khordha 13 Puspak Pradhan,OAS Tahasildar Sundargarh 14 Sankalp Swostik Sahoo,OAS Tahasildar Baranga,Khordha 15 Pratik Sahoo,OAS Tahasildar Tihidi 16 Susanta Kumar Sutar,OAS Tahasildar Chandabali,Bhadrak 17 Satyajit Rout,OAS BDO BBSLidevpur 18 Sarat I¢umar MaIIick,OAS Tahasildar Ouapada,Balasore 19 Dr. Ashok Kumar Das,OAS Tahasildar Sora,BaIasore 20 Sapan Kumar Sahoo,OAS Tahasildar BansapaI,Keonjhar 21 Ranjan Kumar Parida,OAS BDO Korei,Jajpur 22 Suresh Chandra Panda,OAS Tahasildar ChiIika,Khordha 23 Kishore Panda,OAS Tahasildar Gania,Nayagarh 24 Sidhartha Sankar Sahoo.OAS O.S.D. Sports & Y.A. Deptt.,Govt. of Odisha 25 Kala Krushna Pradhan,OAS BDO KantamaI,Boudh 26 Rahul MandaI,OAS BDO Nilagiri ,Balasore 27 Gyanaranjan Sahoo,OAS BDO Basta,BaIasore 28 Sangram Keshari BhaI,OAS BDO Gopabandhunagar,Mayurbhanj 29 Biswaranjan Biswas,OAS BDO DaspaIIa,Nayagarh 30 Sukant Kumar Naik,OAS Tahasildar NaktideuI,SambaIpur 31 Anil Kumar KuIIu,OAS Tahasildar Bamra,Sambalpur 32 Abhisek Sahu,OAS Tahasildar Jujumura,Sambalpur

33 Jogaranjan Nayak,OAS Tahasildar Rairangpur,Mayurbhanj 34 Labanyendu Mohanty,OAS BDO Nuagarh,Gajapati 35 Janmejaya Sahoo,OAS BOO Bhapur,Nayagarh 36 Pralayananda Satpathy,OAS Tahasildar Nuagaon,Nayagarh 37 Prakash Ku. Mishra,OAS Tahasildar Chhatrapur,Ganjam 38 Bhikari Sahoo,OAS BDO Nayagarh 39 Amit Kumar Nayak,OAS Tahasildar Patrapur ,Ganjam 40 Achyutananda Jani,OAS Tahasildar Paralakhemundi,Gajapati 41 Ashis Ranjan Sahoo,OAS Tahasildar Gondia,DhenkanaI 42 Bibudha Gadanayak,OAS Tahasildar Biramaharajpur,Sonepur 43 Bibekananda Sahoo,OAS BDO NaktideuI,SambaIpur 44 Ansuman Satapathy,OAS Tahasildar BaIikuda,Jagatsinghpur 45 Gourabamaya Pradhan, OAS Deputy Commissioner Rourkela Municipality Corporation 46 Tanmay Patra, OAS BDO Buguda, Ganjam 47 Smruti Ranjan Satapathy,OAS Tahasildar Tangi, Khordha 48 Jitendra Kumar Nayak,OAS BDO Raghunathpur 49 Sagar Nanda, OAS BDO Jagatsinghpur 50 Abhaya Ku Pratihari,ORS Addl. Tahasildar Biridi, Jagatsinghpur 51 Narendra Ku. Sethy, ORS Addl. Tahasildar Anandapur, Keonjhar 52 Gureswar Bhoi, ORS Asst. Collector CoIIectorate,BaIangir 53 Amulya Bagh, ORS Addl. Tahasildar Rairakhol, Sambalpur 54 Pravanjan Mishra, ORS Asst. Collector O/o Sub Collector, HindoI, Dhenkanal 55 Sisiri Ku Rout,ORS Asst. Collector O/o Sub-CoIIector,DhenkanaI 56 Pradeep Kumar Padhi,ORS Asst. Collector O/o Sub- Collector, Anandpur, Keonjhar 57 Samir Ranjan Dash,ORS Asst. Collector O/o Sub-ColIector,Cuttack 58 Tarun Kumar Mohapatra,ORS Asst. Collector O/o Sub-CoIlector, Khordha 59 Chittaranjan PilIa,ORS Addl. Tahasildar Bhubaneswar 60 Manmatha Ku Nanda,ORS Addl. Tahasildar Kirimira.Jharsuguda 61 Madan Mohan Jena,ORS Asst. Collector O/o Sub-Collector, Kamakhyanagar,DhenkanaI 62 Rajibalochan Behera,ORS Addl. Tahasildar Bhuban,DhenkanaI 63 Tridev Rath, ORS Addl. Land Officer 64 Rakesh Ku. Panda Executive Officer MunicipaIity, Soro 65 Samarendra Bhutia.ORS O/lD H&FW Deptt. Govt. of Odisha 66 Bikram Kumar Dora,ORS Asst. Collector O/o Sub- Collector, Chhatrapur, Ganjam 67 Subrat Behera, ORS Asst. Secretary RDC,CD,Cuttack 68 Subhankar Mohanty,ORS Enforcement Officer SMC,Sambalpur 69 Saroj Kumar Acharya, ORS Land Officer CDA,Cuttack