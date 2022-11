PM Modi Greets People Of Jharkhand On Foundation Day Of State

New Delhi: Prime Minister, Narendra Modi has greeted people of Jharkhand on the foundation day of Jharkhand. He wished new heights of progress for the state.

In a tweet, the Prime Minister said:

“समस्त झारखंडवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई। मेरी कामना है कि प्राकृतिक संसाधन और जनजातीय कला-संस्कृति से समृद्ध यह प्रदेश प्रगति की ऊंचाइयों को प्राप्त करे।”

<>

समस्त झारखंडवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई। मेरी कामना है कि प्राकृतिक संसाधन और जनजातीय कला-संस्कृति से समृद्ध यह प्रदेश प्रगति की ऊंचाइयों को प्राप्त करे। — Narendra Modi (@narendramodi) November 15, 2022

</>