OJEE 2024 from May 6

Bhubaneswar: The detailed scheduled of the much awaited Odisha Joint Entrance Examination (OJEE) 2024 examination was released on Wednesday. In a notice, OJEE chairman informed that the OJEE 2024 will be held from May 6 to May 10.

OJEE 2024 Schedule

6-5-2024:

Shift 1 8:30 AM – 10:30AM (LE Tech (Diploma)

Shift 2 12:30PM – 2:30PM (LE Tech Diploma)

Shift 3 4:30PM – 6:30PM (LE Tech Diploma)

7-5-2024

Shift 1 8:30 AM – 10:30AM LE Tech (Diploma)

Shift 2 12:30PM – 2:30PM Integrated MBA-1hr

Shift 3 4:30PM – 6:30PM LE Tech BSc-1hr

8-05-2024

Shift 1 MBA

Shift 2 MBA

Shift 3 B.CAT (Cinematography /Sound Recording & Design)-1hr / LE Pharm-1hr

9-05-2024

Shift 1 B. Pharm.

Shift 2 B. Pharm.

Shift 3 B. Pharm.

10-05-2024

Shift 1 MCA

Shift 2 MCA

Shift 3 B. CAT (Film Editing)- 1hr/ M. Pharm-1hr / M. Arch/ M. Plan and M.Tech (11 Programs