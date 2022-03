Naveen shares message on former Odisha CM Biju Babu’s birth anniversary & Panchayati Raj Divas

Bhubaneswar: Odisha Chief Minister Naveen Patnaik today remembered late Biju Patnaik, the legendary leader of Odisha, on his birth anniversary.

ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ଆଙ୍କିଥିଲେ ବିକାଶର ବିସ୍ତୃତ ନକ୍ସା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାମ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଗୌରବ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ନୀତିଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଛି। ସେହି ବିକାଶ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। pic.twitter.com/2QG4cXZeRO — Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) March 5, 2022

Biju Patnaik, who was born on this day in 1916, was a two-time Chief Minister of Odisha.

Revered by many as ‘Sher-e-Utkal’ (Lion of Odisha), Biju Patnaik was initially in the Congress but he left the party after differences with Indira Gandhi and floated a regional party named ‘Utkal Congress’.

Later, he was a part of the Janata Dal till his demise in 1997.