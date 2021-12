Muzaffarpur Factory Accident: PM Modi Approves Rs 2 L Ex-Gratia Each For Next OF Kin

Muzaffarpur: Prime Minister Narendra Modi has expressed deep grief over the loss of lives due to the boiler explosion in a factory in Muzaffarpur, Bihar.

In a tweet, the Prime Minister said; “बिहार के मुजफ्फरपुर की एक फैक्ट्री में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।”

Prime Minister has also approved an ex-gratia from the Prime Minister’s National Relief Fund (PMNRF) for the victims of a boiler explosion in a factory in Muzaffarpur, Bihar.

As many as seven people were killed in a boiler explosion at a factory in Bihar’s Muzaffarpur.