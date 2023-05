GT vs CSK Qualifier 1: Chennai Beat Gujarat To Book Place In The Final

π—–π—›π—˜π—‘π—‘π—”π—œ π—¦π—¨π—£π—˜π—₯ π—žπ—œπ—‘π—šπ—¦, is the first team to qualify for TATA IPL 2023 Final.