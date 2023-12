CM Naveen Appoints Coordinators For Ama Odisha Nabin Odisha

Bhubaneswar: Chief Minister Naveen Patnaik has appointed 16 coordinators today for the smooth implementation of the Ama Odisha Nabin Odisha programme.

The coordinators are:-

Kailash Chandra Sahu for Anugul,

Ranjan Bag for Balasore,

Dr Sanjay Das for Bhadrak ,

Yaragana Ramabhadra Rao for Gajapati,

Badrinarayan Patnaik, Bhawanipatna sub division Kalahandi,

Aditya Nanda Dharmagarh sub division Kalahandi,

Rajiv Patra Kandhamal,

Smt Sreemayee Sweta Snigdha Mishra for Khurdha,

Lata Sahu Koraput Subdivision Koraput,

Smt Tulasi Kirsani Jeypore Subdivision Koraput,

Chitta Patnaik Malkangiri,

Amarendra Kar Rairangpur subdivision Mayurbhanj,

Sunil Kumar Das, Baripada Subdivision Mayurbhanj,

Smt Manjula Majhi Nabarangpur,

Gangadhar Panda- Nayagarh

Ramlal Hansh ,Nuapada ,

Patana Gourishankar Rao ,

Rayagada Sidhanta Das Sambalpur, Jogendra Singh Sundargarh Subdivision

Dr Mahendra Soy Bonai Subdivision Sundergarh.

It may be recalled that Ama Odisha Nabin Odisha’s program was launched by Chief Minister Naveen Patnaik recently with a special focus on the development of digital infrastructure and preservation of our rich cultural heritage and Jagannath culture in our villages.