BJD Supremo Naveen Appoints State Office Bearers, Dist Presidents of BYJD

Bhubaneswar: Biju Janata Dal (BJD) Supremo Naveen Patnaik on Friday appointed the new State Office Bearers and District Presidents of Biju Yuva Janata Dal (BYJD).

As per the fresh appointment, the new list of State-Level Office Bearers includes three Working Presidents, three Senior Vice Presidents, seven Zone Presidents, 13 Vice-Presidents. Besides, Elina Dash has been appointed the Secretary General of BYJD.

Following is the list of BYJD office bearers and district presidents:-

Working President

Baikuntha Naik Subhendu Mangaraj Dhruti Ranjan Martha

Secretary General

Elina Dash

Senior Vice-President

Jyotsnamayee Parida Subash Chandra Nayak Mantu Nayak

Zone President

Bhubaneswar—- Bijaya Ketan Sahoo Cutback———— SubhrariShu Narayan Mishra Ganjam———— Nachiketa Swain Bolangir———— Manindra Mohanty Sambalpur——— Debasish Parida Koraput————- Tapas Tripathy Balasore———— Jayaram Das

Vice-President

Chhabl Mahali Sofia Alam Sunil Kumar Mohanty 5OUMya Sankar char s Subhasish Khuntia Sunil Panda Tarini Prasad Nayak Subhrajeet Padhi Sujit Prasad Dwivedy Sambit Kumar Nayak Dill¡p Senapati Manabha njan Behera Mihir Ranjan Parida

General Secretary:

Amit Agarawala Bishnu Prasad Deng Bani Kalyan Mohanty Kaniska Jena Madhusmita Parida Madhusmita Nayak Apama Das Lagnadipa Mishra Sonali Priyadarshini Mahekshita Mishra Malaya Ranjan Pati Asish Ranjan Mishra Abinash Kumar Pradhan Rashmi Ranjan Das 8asudev Saha Bibhuti Puhan Aftab Alam Khan Hiralal Behera Manoj Mohanty Sibabrata Champatiray Abyakta Harihara Khadanga Partha Sarathi Muduli Ganesh Mohapatra Jagatjyoti Pattanaik Amit Moharana Ramesh Narayan Praharaj Satish Bisi Anjan Bej Trilochan Tarai Pradipta Bhuyan Tapas Panigrahi Subas Swain Ansuman Rashmi Sagar Sethy Deepak Jena Prince Rakesh Nayak Pramod Kumar Panda Asish Kumar Sahoo Amarendra Pratap Swain Debasish Mallick (Japani) Kumar Jagat Ballav Maharatha Satyabrata Mohanty Pilaski Kumar Swain Anwar Alli Chitta Ranjan Das Pruthiraj Panda Satyajit Patnaik

Secretary